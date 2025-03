Hell is Us è tornato a mostrarsi con un affascinante video gameplay sulle dinamiche di investigazione

È un gioco d'azione e avventura ambientato in un mondo dilaniato da una guerra civile, che vede il protagonista impegnato in una lotta costante contro creature emerse da un evento misterioso chiamato semplicemente "la calamità".

Si tratta del nuovo gioco da parte dell'art director di Deus Ex , e si presenta davvero molto interessante, caratterizzato da una strana ambientazione che mischia elementi futuristici ad altri alquanto onirici e fantasiosi, per un mix che risulta davvero particolare e sotto molti aspetti anche inquietante.

Dal Nacon Connect è arrivato anche un nuovo video gameplay di Hell is Us , sicuramente uno dei giochi di punta all'interno dell'ampio catalogo di giochi in arrivo da parte del publisher francese, che in questo caso si è concentrato sul mostrare le dinamiche di investigazione , elemento importante nella struttura generale del gioco.

Indagini in uno strano mondo

Durante l'ultimo State of Play è stata annunciata la data di uscita di Hell is Us, che è fissata per il 4 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e dopo averlo visto in vari frangenti più incentrati sull'azione e i combattimenti in questo caso abbiamo modo di approfondire la parte più in stile avventura.

In questo nuovo video di gameplay commentato dal suo direttore creativo, Jonathan Jacques-Belletete, vediamo dunque la parte investigativa del gameplay di Hell is Us, che rappresenta uno degli elementi fondamentali della meccanica di gioco.

Questo aspetto è in linea con la filosofia del player-plattering, che consente ai giocatori di assumere il pieno controllo della loro avventura. Questi devono affidarsi alle loro capacità di osservazione, ragionamento e intuizione per progredire nella storia e scoprire i segreti di queste terre misteriose.