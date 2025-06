Gli sviluppatori parlano di Hell is Us al Future Game Show Summer Showcase 2025

In occasione del Future Games Show Summer Showcase 2025 è stato mostrato del nuovo gameplay di Hell is Us, titolo che ha richiesto cinque anni di sviluppo, come svelato dagli sviluppatori nell'intervista concessa durante l'evento. Stiamo parlando di un gioco d'azione e avventura in terza persona, pieno di combattimenti e zone da esplorare di un mondo semi aperto dove vivono delle inquietanti creature.