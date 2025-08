Il gioco d'azione Hell Is Us di Nacon ha una data per la demo, sia su console che su PC

Hell Is Us , il gioco di ruolo d'azione con influenze da soulslike di Rogue Factor, è previsto per settembre, ma i giocatori incuriositi da quest'opera potranno presto provarla su tutte le piattaforme.

I dettagli sulla demo di Hell Is Us

Prima di tutto ricordiamo che su PC la demo di Hell is Us era stata pubblicata il 2 giugno, ma era poi stata rimossa il 24 giugno. Su console, invece, non era mai stata resa disponibile.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tramite Twitter il team ha pubblicato due messaggi: il primo conferma la data di uscita, ovvero il 12 agosto, e la disponibilità su PS5 e Xbox Series X|S, mentre il secondo aggiunge che anche i giocatori PC potranno provare il gioco (sia su Steam che su Epic Games Store) lo stesso giorno.

Il secondo messaggio, che potete vedere qui sopra, è una sorta di presa in giro ai giocatori che continuavano a chiedere quando sarebbe arrivata la demo: non citando inizialmente la versione PC, il team ha tenuto "sulle spine" gli appassionati per circa un'ora. Decidete voi se è una cosa simpatica o meno.

In ogni caso, il tweet conferma che questa demo è migliore rispetto a quella di giugno con supporto al 4K e 60 FPS, quindi anche chi ha già provato Hell is Us ha un motivo per rimettersi nei panni del personaggio.

Hell is Us è previsto per il 4 settembre e visto che è già in fase Gold, non ci saranno ritardi.