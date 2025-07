Hell is Us ci porta nei suoi pericolosi dungeon con un video gameplay

Secondo quanto dichiarato dal team di sviluppo, i dungeon non rappresentano semplici sfide opzionali, ma costituiscono una parte fondamentale dell'esperienza narrativa. Attraversarli sarà essenziale per comprendere più a fondo la lore del mondo di gioco, in particolare quella della nazione di Hadea, il tutto offrendo sezioni di gameplay memorabili e ad alto tasso di difficoltà.

Nacon e gli sviluppatori di Rogue Factor hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Hell is Us , interamente dedicato all'esplorazione dei dungeon , che si confermano tra gli elementi più affascinanti e insidiosi del gioco. Come ci si può aspettare, questi luoghi misteriosi sono ricchi di pericoli, enigmi e nemici pronti a ostacolare il cammino del protagonista.

Le parole del team di sviluppo

"Ogni dungeon è unico per atmosfera, sfide e significato", spiega il team di Rogue Factor. "Richiede ai giocatori di mettere in campo diverse abilità: interagire e osservare attentamente l'ambiente circostante, usare la logica e, soprattutto, affrontare i numerosi nemici che ostacolano il cammino. Inoltre, ciascun dungeon culmina in uno scontro finale intenso, che porta a rivelazioni capaci di far luce sul passato tortuoso di questo angolo remoto del mondo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hell is Us sarà disponibile nei negozi a partire dal 4 settembre per PS5, Xbox Series X|S e PC.