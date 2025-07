Hell is Us è entrato in fase Gold, quindi uscirà puntuale

L'action adventure con elementi da gioco di ruolo Hell is Us di Rogue Factor è entrato in fase gold . Pubblicato da Nacon, uscirà il 4 settembre per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Secondo lo sviluppatore su Steam, è il culmine di "anni di lavoro, innumerevoli decisioni creative e tantissima passione riversata nel gioco..."

Altre sorprese in arrivo

Prima del lancio, il team ha promesso che svelerà delle altre sorprese relative a Hell is Us. Non è chiaro di cosa si tratti, quindi potrebbe essere di tutto: da segreti relativi al gameplay, a una nuova demo a dei contenuti pubblicati post lancio.

Visto che ci siamo, rivediamo anche gli esosi requisiti di sistema della versione PC:

Requisiti di Sistema

Minimi:

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processore: Intel Core i7-7700K o AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i7-7700K o AMD Ryzen 3 3300X Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8GB o AMD Radeon RX 5600 XT, 6GB

NVIDIA GeForce GTX 1070, 8GB o AMD Radeon RX 5600 XT, 6GB DirectX: Versione 12

Versione 12 Spazio di archiviazione: 30 GB di spazio disponibile

30 GB di spazio disponibile Scheda audio: Dispositivo audio compatibile con Windows

Dispositivo audio compatibile con Windows Note aggiuntive: Supporto per HDD, consigliato SSD. Le specifiche sopra riportate sono state testate con l'upscaling attivo.

Consigliati:

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processore: Intel Core i7-11700K o AMD Ryzen 5 7600

Intel Core i7-11700K o AMD Ryzen 5 7600 Memoria: 32 GB di RAM

32 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 11GB o AMD Radeon RX 6750 XT, 12GB

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 11GB o AMD Radeon RX 6750 XT, 12GB DirectX: Versione 12

Versione 12 Spazio di archiviazione: 30 GB di spazio disponibile

30 GB di spazio disponibile Scheda audio: Dispositivo audio compatibile con Windows

Dispositivo audio compatibile con Windows Note aggiuntive: Richiesto SSD. Le specifiche sopra riportate sono state testate con l'upscaling attivo.

Hell is Us segue le vicende di Rémi, un casco blu dell'ONU che torna nella Hadea dilaniata dai conflitti in cerca dei suoi genitori. Oltre a vagare per le campagne e a raccogliere indizi, dovrà affrontare gli Hollow Walkers.