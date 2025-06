I requisiti PC di Hell is Us sono molto elevati, gli sviluppatori spiegano perché

Sulla carta sono molto esosi, tanto più che tengono conto l'uso di upscaling. In particolare ha fatto discutere che una RTX 4090 sia consigliata per giocare in 4K a 30 fps di media , al punto che gli sviluppatori sono dovuti intervenire con alcune precisazioni importanti. Ma andiamo con ordine, per prima cosa di seguito trovate le specifiche consigliate.

I sviluppatori di Rogue Factor hanno svelato nelle corse ore i requisiti PC al completo di Hell is Us , da quelli minimi a quelli ultra, in vista del lancio fissato a settembre.

Hell Is Us, abbiamo provato l'interessante action di Nacon e Rogue Factor

Rogue Factor difende i requisiti Ultra per 4K e 30 fps

Come accennato in apertura, i requisiti PC hanno fatto discutere molti giocatori, in particolare per quanto riguarda il preset Ultra per il 4K a 30 fps di media, dei risultati tutto sommato sottotono per una RTX 4090, tanto più con applicato un sistema di upscaling.

A questo proposito, gli sviluppatori hanno pubblicato un post su Steam per rispondere ai dubbi dei fan. In primo luogo hanno specificato che l'upscaling menzionato nei requisiti è una soluzione interna che viene applicata a ogni preset in misure differenti (dal 50% per i settaggi bassi, al 10% per quelli Ultra), a cui si può aggiungere il DLSS, l'FSR e XeSS per ottenere potenzialmente un boost alle prestazioni.

Inoltre, affermano che i requisiti sono stati fatti con delle stime molto conservative. Ad esempio, "con le impostazioni Ultra, diamo priorità alla fedeltà visiva rispetto al framerate. Detto questo, la RTX 4090 farà girare Hell is Us a più di 30 FPS in 4K Ultra, ma potrebbe non raggiungere costantemente i 60 FPS. Siamo semplicemente realistici nella nostra comunicazione per evitare promesse eccessive. Il nostro obiettivo è quello di stabilire aspettative chiare, non di limitare ciò che il vostro sistema può raggiungere", si legge su Steam.

Hell is Us sarà disponibile a partire dal 4 settembre su PS5, Xbox Series X|S e PC. Da domani sarà possibile provarlo grazie a una demo per PC che verrà resa disponibile tra il 2 e il 16 giugno.