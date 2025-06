Il trailer in italiano della Stagione 2 di Gen V svela la data di uscita su Amazon Prime Video

Oltre alle tantissime novità per gli amanti di serie TV arrivate dall'evento Tudum di Netflix, anche Amazon Prime Video ci ha fatto una bella sorpresa nelle scorse ore, presentando il primo trailer ufficiale in italiano della seconda stagione di Gen V e svelando la data di uscita dei prossimi episodi dello spin-off di The Boys.

Si parte con le prime tre puntate il prossimo 17 settembre. I restanti verranno pubblicati ogni mercoledì fino al 22 ottobre, per un totale di otto episodi.