Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a giugno

Il catalogo di Netflix a giugno lascia un po' a desiderare: per noi nerd c'è davvero poco di interessante o imperdibile, a parte qualche chicca che vi segnaleremo nelle prossime righe. Forse è per questo che la piattaforma di streaming ha collocato il gran finale di Squid Game proprio a fine mese, cominciandolo poi con il TUDUM di quest'anno. Per chi non lo sapesse, TUDUM è l'appuntamento con i trailer, gli annunci e i primi sguardi alle serie e ai film in arrivo su Netflix nei prossimi mesi, per esempio la seconda stagione di One Piece, la nuova stagione di The Witcher, la season conclusiva di Stranger Things e così via. Ma quello è il futuro; il presente, invece, vediamolo insieme.

Lost in Starlight In realtà questo film di animazione è già disponibile da qualche giorno, ma non avendolo segnalato lo scorso mese ne approfittiamo adesso perché, sinceramente, è davvero troppo bello. Lost in Starlight è un film coreano prodotto per Netflix da Climax Studio, ma le atmosfere e la delicatezza ricordano decisamente quelle giapponesi dei film di Makoto Shinkai (Your Name, Suzume, Weathering with You). E anche a livello tecnico Lost in Starlight ha poco da invidiare, specialmente nello spettacolare atto finale del film. Lost in Starlight, già disponibile su Netflix Si tratta di una commedia romantica spruzzata di fantascienza. Ambientata nella Seoul del 2050, racconta l'incontro della giovane astronauta Nan-young con il musicista Jay. L'amore sboccia subito, i due cominciano una relazione, poi Nan-young riceve un'offerta che non può rifiutare: partecipare a una spedizione su Marte che le permetterebbe di chiudere i conti con un passato doloroso. Il resto ve lo lasciamo scoprire, ma Lost in Starlight è stata una sorpresa bellissima: un film di animazione adulto, delicato e pieno di meraviglia.

FUBAR 2 A partire dal 12 giugno torna sulla piattaforma di streaming una serie che non ha riscosso grandissimo successo e che sinceramente pensavamo di non rivedere, però siamo contenti che il buon Arnold Schwarzenegger abbia avuto una seconda occasione: FUBAR è stata infatti la sua prima serie TV in assoluto nel ruolo di protagonista, e aveva attirato l'attenzione per le atmosfere à la True Lies, il film cult di James Cameron. E infatti il cast include anche Tom Arnold, senza contare che la storia è praticamente quella: Luke Brunner (Schwarzie) e sua figlia Emma (Monica Barbaro) sono agenti segreti l'uno all'insaputa dell'altra. FUBAR 2, dal 12 giugno su Netflix A un certo punto, però, si trovano a dover collaborare per sventare una cospirazione e lì ci mette lo zampino il legame famigliare, nonché un cast di comprimari assurdo. Nella seconda stagione, ora che le loro identità sono in mani ai loro nemici, i Brunner devono sopravvivere anche a una nuova sfida: una ex fiamma di Luke, interpretata nientepopodimeno che da Carrie-Ann Moss (Trinity in Matrix). Magari FUBAR non reinventerà la ruota, ma è una serie TV abbastanza godibile che vi consigliamo se amate il genere.

Gran Turismo Questo è un film che ci interessa perché è ispirato al videogioco omonimo, ma anche a una storia vera. Lo abbiamo recensitoGran Turismo, la recensione del film basato sul racing game di Polyphony Digital e Sony all'uscita nei cinema un paio di anni fa e ripetiamo quel che scrivemmo allora: è un prodotto discreto che merita una visione in streaming a partire dal 20 giugno, quantomeno per l'interpretazione di David Harbour e Archie Madekwe, e per la regia nelle scene delle corse, davvero molto coinvolgenti. Gran Turismo, dal 20 giugno su Netflix Il regista Neill Blomkamp ha sicuramente fatto di meglio in passato (District 9, tipo) ma questa volta si è trovato alle prese non con la fantascienza ma con un fatto realmente accaduto, anche se un po' romanzato nel film, che racconta la storia del britannico Jann Mardenborough, un giocatore di Gran Turismo divenuto poi un vero professionista. Consigliato senza se e senza ma ai fan della serie Polyphony Digital, è effettivamente una vicenda curiosa. Nel cast anche Orlando Bloom e Djimon Hounsou.

Squid Game 3 E per finire questa breve rassegna di consigli non poteva mancare l'evento di giugno: l'ultima stagione di Squid Game, la serie coreana che ha spopolato all'uscita nel 2021 e che è proseguita pochi mesi fa con la seconda stagione. Una tranche di episodi che, ve l'avevamo detto, sembrava proprio la prima parte di un arco narrativo interrotto sul più bello, ora in via di conclusione con altri sei episodi. Se non avete ancora visto la seconda stagione, smettete subito di leggere! Abbiamo lasciato Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) alle prese con una rivolta fallita, il suo amico giustiziato sotto i suoi occhi, gli altri nelle grinfie dei loro aguzzini e il Front Man (Lee Byung-hun) di nuovo al suo posto dopo essersi finto il giocatore 001 per qualche tempo. Suo fratello è ormai vicinissimo all'isola e le pedine sono ormai disposte sulla scacchiera per un atto finale che, però, prevede nuovi giochi ancora più crudeli. La terza stagione uscirà il 27 giugno. Chi sopravvivrà? La seconda stagione ci ha messo qualche tempo a carburare, facendoci affezionare ai partecipanti (chi è che non ha un debole per la vecchia mamma Jang Geum-ja?) solo negli ultimi episodi, ma l'epilogo potrebbe essere devastante.