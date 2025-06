Nintendo Switch 2 monta sul display una pellicola protettiva pre-applicata, non rimuovetela!

La conferma arriva dal libretto di istruzioni della console, già disponibile in varie lingue, italiano incluso. Il PDF può essere consultato sul sito ufficiale di Nintendo a questo indirizzo .

Nintendo Switch 2 esce dalla confezione con una pellicola protettiva pre-applicata sullo schermo, che sia l'azienda che noi vi suggeriamo di non rimuovere assolutamente.

Meglio non rimuoverla se non strettamente necessario

Nella prima pagina delle istruzioni, tra le indicazioni per la salute e sicurezza e gli avvisi vari, è riportato: "Lo schermo della console è coperto da una pellicola allo scopo di prevenire il distaccamento di eventuali frammenti in caso di rottura. Non rimuoverla."

Ad eccezione del modello OLED, il Nintendo Switch originale non ha una pellicola pre-applicata. Si tratta quindi di un'accortezza aggiuntiva da parte di Nintendo, simile a quella adottata da alcuni produttori di smartphone.

Ovviamente, nulla vieta di rimuovere la pellicola per sostituirla con una di qualità superiore o perché quella originale si è deteriorata nel tempo. Tuttavia, in linea generale, è consigliabile averne una sempre applicata per proteggere lo schermo da piccoli graffi e sporcizia.

Vi ricordiamo che Nintendo Switch 2 sarà disponibile nei negozi a partire dal 5 giugno al prezzo di 469 euro per il modello base o di 509 euro per il bundle con Mario Kart World in versione digitale.