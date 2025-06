Mark Hamill non tornerà come Luke Skywalker nei prossimi film di Star Wars

Mark Hamill tornerà a interpretare Luke Skywalker nei prossimi film della serie Star Wars? Apparendo magari come fantasma della Forza? La risposta è no. È stato Hamill stesso a escludere il suo ritorno in un'intervista concessa alla testata ComicBook.com per promuovere il suo nuovo film, The Life of Chuck, affermando che è giunto il momento per Star Wars di andare oltre i personaggi storici e concentrarsi sul futuro. In particolare la risposta è riferita a New Jedi Order, il film che vedrà il ritorno di Rey che cerca di ricostruire l'Ordine Jedi circa 15 anni dopo gli eventi del nono film.