Google Pixel: risolti finalmente i problemi di navigazione con l’aggiornamento di agosto

Google ha iniziato a distribuire l'aggiornamento di agosto 2025 per i dispositivi Pixel compatibili, portando con sé una serie di correzioni attese da tempo, tra cui la risoluzione di un fastidioso bug che riguardava la navigazione. Il problema, segnalato già durante il mese di giugno da molti utenti, rendeva i pulsanti di navigazione (come il tasto "Indietro" nella modalità a tre pulsanti) e le gesture occasionalmente non responsivi, obbligando l'utente a ripetere più volte l'azione per ottenere una risposta. Questo si traduceva nell'esigenza di adottare delle procedure molto più macchinose e lente per effettuare un'operazione che dovrebbe essere rapida e fluida.

I dispositivi coinvolti Questo malfunzionamento, come detto in apertura, si è protratto per oltre un mese e ha interessato una lunga lista di dispositivi: Pixel 7, 7 Pro, 7a

Pixel 8, 8 Pro, 8a

Pixel 9, 9 Pro, Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel Fold

Pixel Tablet Google ha spiegato che il problema si verificava solo in circostanze specifiche, ma la sua diffusione e durata ne hanno fatto un punto critico per l'intera esperienza d'uso. Oltre a questo fix, l'aggiornamento di agosto risolve anche un altro bug: la mancata attivazione del tema scuro programmato. Molti utenti avevano infatti notato che la funzione di passaggio automatico alla modalità scura in base all'orario non funzionava correttamente. Anche questo problema è stato risolto.