Formula Legends torna a mostrarsi con un gameplay trailer, demo disponibile su PC

Per l'occasione abbiamo visto un nuovo gameplay trailer, che trovate qui sotto, che ci ricorda anche che da ora la demo è disponibile su PC. Potrete scaricarla su Steam a questo indirizzo . Il gioco al lancio sarà disponibile anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con una data di uscita ancora da confermare.

Tra i tanti protagonisti del Future Games Show: Summer Showcase andato in onda questa sera c'era anche Formula Legends , il racing gaming italiano sviluppato da 3DClouds.

Vediamo il nuovo trailer di Formula Legends

Formula Legends omaggia la storia della Formula 1, permettendo al giocatore di gareggiare attraverso diverse epoche, dalle leggendarie monoposto degli anni '60 fino alle moderne vetture ad alta tecnologia più moderne. I 14 circuiti presenti al lancio sono ispirati a tracciati reali e si evolvono nel tempo, con cambiamenti visivi e tecnici che riflettono le varie epoche.

Il gameplay mescola simulazione e arcade, con una fisica curata e una sistema di guida accessibile anche per i meno avezzi al genere. Il gioco include la Modalità Storia, che ci invita a rivivere i momenti più memorabili della storia della Formula racing, in cui potremo competere in campionati storici, dominare vetture leggendarie e lasciare il nostro nome impresso nella storia.