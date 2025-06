Formula Legends, abbiamo guadagnato la pole provando una demo del gioco

Formula Legends, insomma, si appresta a esordire sul mercato in un periodo florido per lo sport di riferimento, il cui potenziale è certamente notevole, soprattutto considerando alcune caratteristiche che lo rendono trasversale e indirizzato sia ai fan con diversi anni sulle spalle, sia per chi solo recentemente non si perde neanche un giorno di qualifiche.

Dopo qualche anno di difficoltà, la Formula 1 è tornata prepotentemente a riaccendere la passione negli amanti delle quattro ruote sparsi in giro per il globo. Con la dismissione dei motori aspirati V8 e l'introduzione dei V6 turbo ibridi, a partire dal 2014, ci fu un evidente calo d'interesse, coinciso -forse non a caso- con edizioni del mondiale avare di emozioni e sorprese. Negli ultimi anni gli organizzatori del Circus si sono mossi piuttosto bene per rispondere alla crisi, sia cercando nuovo pubblico in territori poco esplorati, Cina e Arabia Saudita su tutti, sia con un approccio più graffiante sui social network, strategia che ha pagato con un incremento del pubblico più giovane.

Colorato, ma non per questo giocattoloso

Formula Legends è un gioco di corse di stampo arcade che mette sul piatto circuiti dichiaratamente ispirati a quelli reali, nonché una serie di vetture, anch'esse senza licenza, che si rifanno a tre diversi decenni della Formula 1.

Come ci ha confidato Francesco Mantovani, per tracciare dei parallelismi, le fonti d'ispirazione e i modelli a cui guardare hanno le fattezze di New Star GP e Circuit Superstars, entrambi caratterizzati da stili grafici con colori accesi e forme arrotondate. Anche art of rally rappresenta un buon termine di paragone che, al di là dell'aspetto estetico, ha ispirato i ragazzi di 3DClouds a ricercare uno stile di guida appagante, tentando così di dare forma a un "ibrido sim-cade, con una fisica curata e un gameplay accessibile, ma con la giusta dose di sfida: facile da apprendere, ma difficile da padroneggiare", per citare le esatte parole utilizzate da Francesco.

"Realizzare un gioco di questo tipo è sempre stato un nostro sogno", ha proseguito Francesco, "ma abbiamo deciso di concretizzarlo solo quando abbiamo avuto in azienda le giuste risorse e il know-how necessario per farlo. Inoltre, anche il momento storico ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta: l'interesse intorno a questo mondo è cresciuto enormemente negli ultimi anni, e ci siamo resi conto che sul mercato mancava un titolo che provasse a fare ciò che avevamo in mente".

Il menù che ci ha accolti avviata la demo ci ha immediatamente fornito le coordinate per inquadrare il tipo d'esperienza che intende veicolare Formula Legends, ovvero quella di un gioco di facile lettura, immediato, divertente sin da subito, ma non per questo poco attento ai dettagli. Forme arrotondate, didascalie con poco testo, colori rilassanti e dai toni caldi. Ma anche una buona lista di selettori con cui amalgamare la propria esperienza non appena ci si appresta ad avviare la prima gara. "L'obiettivo è offrire un'esperienza di gioco accessibile anche a chi non è esperto del genere" ha precisato Francesco, "pur mantenendo elementi in grado di soddisfare i giocatori più appassionati. Abbiamo implementato diversi aiuti alla guida - come il sistema antibloccaggio dei freni e il controllo della trazione - che potranno essere attivati o disattivati, permettendo a ciascun giocatore di adattare l'esperienza alle proprie abilità. Anche l'intelligenza artificiale sarà modulabile su tre livelli di difficoltà e nella modalità difficile, offrirà una sfida stimolante anche per i giocatori più esperti".

L'unica inquadratura disponibile nella demo di Formula Legends riprendeva la vettura dall'alto, a una distanza ideale per tenere d'occhio gli avversari in prossimità

Del resto, la relativa trasversalità del gioco si palesa non appena le luci rosse si spengono e ci si lancia verso la prima curva. Con l'antibloccaggio dei freni disattivato, per esempio, siamo finiti immediatamente fuori strada, traditi dalle ruote che, a causa della potente decelerazione, hanno smesso di rispondere ai nostri comandi. Aprire il gas con troppa foga durante una curva stretta si traduce in un sovrasterzo improvviso e incontrollabile tale da mandare in testacoda la vettura. L'assenza, almeno in questa demo, della linea che traccia la traiettoria ideale, con tanto di indicazioni sul quando e quanto frenare, costringe a prendere un minimo di dimestichezza con la pista di turno.

Nonostante l'aspetto insomma, Formula Legends non va preso sottogamba. Ciò non toglie che può anche tramutarsi in un'esperienza molto più malleabile e accondiscendente nei confronti del giocatore. Stessa auto, stessa pista, ma con tutti gli aiuti inseriti, si può cercare senza nessun problema una staccata altrimenti impossibile, non avendo alcun riguardo sul quando e come accelerare con tutta la foga del mondo. Non per questo, tuttavia, il freno va considerato come un inutile orpello, fondamentale per affrontare le curve alla giusta velocità. Né si può pensare di travolgere tutti gli avversari su pista, senza che l'accumulo dei danni alla propria vettura non finisca per incidere negativamente sulle performance. Non è Assetto Corsa, ma non è neanche Mario Kart, per intenderci.