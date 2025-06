AMD aggiunge il supporto per Radeon RX 9060 XT con l’aggiornamento Adrenalin 25.6.1: tutte le novità

AMD Adrenalin 25.6.1: dettagli dell’aggiornamento

L'ultimo aggiornamento, ovvero la versione 25.6.1, offre pieno supporto per la scheda video 9060 XT, permettendovi quindi di giocare sfruttandone le massime potenzialità. Non è tutto però, perché questo update offre supporto anche per la Radeon AI Pro R9700, basata su architettura RDNA 4 con 32GB di memoria GDDR6.

Il software Adrenalin offre supporto per la nuova 9060 XT

Ad ogni modo, nelle note di rilascio AMD ha menzionato possibili crash in giochi come The Last of Us Parte 1 e Marvel's Spider-Man 2 (con Ray Tracing). Oltre ai consueti bugfix, sono stati aggiunti anche diversi titoli ora supportati da FSR 4:

Deadzone: Rogue

F1 25

Frostpunk 2

Legacy: Steel & Sorcery

Lords of the Fallen

Planetaries

QANGA

Rem Survival

Runescape: Dragonwilds

Star Wars Outlaws

Steel Seed

Stellar Blade

Virtua Fighter 5 R.E.V.O

Wild Assault

Successivamente verranno aggiunti anche Mecha Break, Crimson Desert e Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.