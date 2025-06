AMD Radeon RX 9060 XT ora disponibile: è la nuova scheda grafica RDNA 4 economica per il 1080p e il QuadHD

La nuova scheda grafica AMD Radeon RX 9060 XT, l'ultima arrivata nella serie RX 9000 basata su architettura RDNA 4, è finalmente disponibile. Si tratta di una GPU pensata per offrire un'opzione economica per il gaming a 1080p e 1440p. Disponibile in due configurazioni, un modello da 8 GB e un modello da 16 GB, ha un prezzo di listino rispettivamente di 299 e 349 dollari . In Italia questo si traduce in uno street price che parte da 320€ per la 8 GB e sale fino a 400 ( e a volte oltre) per la 16 GB.

AMD Radeon RX 9060 XT

La RX 9060 XT è dotata della GPU Navi 44 e include 32 Compute Unit, 2.048 Stream Processor, 32 Ray Accelerator e 64 AI Accelerator. In termini di prestazioni, promette risultati competitivi rispetto alle NVIDIA RTX 5060 e 5060 Ti, specialmente alle risoluzioni di 1080p e 1440p. Rispetto alla RTX 5060 Ti il prezzo è un punto di forza importante, mentre le prestazioni nel ray tracing rimangono un'area in cui la RX 9060 XT è in svantaggio rispetto alle schede NVIDIA GB206.

ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC Edition 8GB GDDR6

Nonostante AMD abbia annunciato sia il modello da 8 GB che quello da 16 GB, pare che la versione da 8 GB abbia avuto una disponibilità più limitata per i recensori. La nostra recensione, a proposito, è già in lavorazione e arriverà a breve, quindi non dimenticate di seguire il sito per non perderla.

Nelle scorse settimane, tra l'altro, proprio il modello con meno VRAM della Radeon 9060 XT è stato protagonista di un'accesa polemica, quando AMD ha dichiarato che 8GB di VRAM sono solo per il gaming 1080p. Voi che cosa ne pensate di questa nuova GPU? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.

Nel frattempo sono disponibili i nuovi driver AMD Radeon Software Adrenalin 25.6.1, che aggiungono il supporto specifico proprio per la AMD Radeon RX 9060 XT e per la Radeon AI PRO 9700, oltre al supporto per AMD FSR 4 su 14 nuovi giochi.