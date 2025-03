GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC: la recensione della piccola di AMD che soffre la versione XT

Le nuove GPU AMD Radeon RX 9000 sono state lanciate ufficialmente e al netto di qualche problema sul mercato reale, che sembra ormai essere una costante quando si parla di hardware PC, hanno dimostrato di poter competere con le RTX 5000 di NVIDIA, almeno nel segmento medio.

Come abbiamo raccontato nella recensione della GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT Elite OC Edition, l'azienda guidata da Lisa Su è riuscita nel "miracolo" di recuperare molto del terreno perso nel ray tracing, consegnando al contempo una serie che fa delle prestazioni "raw" il proprio punto di forza, senza però lasciare indietro le tecnologie legate all'intelligenza artificiale e calibrando il prezzo - almeno sulla carta - per infastidire la concorrenza. Dopo aver analizzato la nuova top di gamma (almeno per il momento), ci rivolgiamo adesso alla variante "minore": GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC Edition si presenta con lo stesso chip, in una versione comunque overcloccata ma con specifiche rivolte verso il basso e ad un prezzo di 749€, che è addirittura superiore al prezzo teorico della proposta di punta. Proprio questo è, forse, il vero grande limite della secondogenita targata AMD.

Torneremo a parlare delle politiche di lancio più avanti, ma prima scopriamo insieme caratteristiche e prestazioni della nuova GPU AMD Radeon RX 9070.

Caratteristiche Tecniche della GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC Per le caratteristiche complete dell'architettura RDNA 4, vi rimandiamo ancora una volta allo speciale sulla serie AMD Radeon RX 9000. Anche in questo caso, GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC è una variante che presenta un overclock massiccio rispetto alle "reference" base fornite da AMD e le specifiche tecniche cambiano di conseguenza. GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC Edition si presenta con specifiche leggermente ridotte rispetto al modello XT Rimangono invariati le 56 CU con 3584 stream processor, i 56 Ray Accelerator di terza generazione e i 112 AI Accelerator di seconda generazione, così come i 16 GB GDDR6 a 20 Gbps con bus a 256-bit e 64 MB di Infinity Cache. Cambiano invece le frequenze, con un game clock di 2210 MHz (rispetto ai 2070 MHz base) e un boost fino a 2700 MHz (rispetto ai 2520 MHz base), memorie che girano a 2505 MHz e un TBP che arriva a 245 W, con ben 25 watt in più del modello base e un alimentatore consigliato di 750 W. GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC Edition è alimentata da un doppio connettore 8-pin L'alimentazione è affidata ad un doppio connettore da 8-pin, mentre sul fronte della connettività troviamo due DisplayPort 2.1a e due HDMI 2.1b.

Insomma, siamo al cospetto di un modello che spinge al massimo le capacità della nuova GPU, con tutte le conseguenze del caso in tema di prestazioni e prezzo. Scheda tecnica GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT Elite OC Edition Architettura: RDNA 4 a 4 nanometri

RDNA 4 a 4 nanometri Interfaccia: PCIe 5.0 x16

PCIe 5.0 x16 Frequenza GPU: game 2210 MHz, boost 2700 MHz

game 2210 MHz, boost 2700 MHz CU: 56

56 Ray Accelerators: 56 (terza generazione)

56 (terza generazione) AI Accelerators: 112 (seconda generazione)

112 (seconda generazione) Stream Processor: 3584

3584 ROPS: 128

128 AI TOPS: 1165

1165 Memoria: 16 GB GDDR6 a 20Gbps con bus a 256-bit; AMD Infinity Cache 64 MB (terza generazione)

16 GB GDDR6 a 20Gbps con bus a 256-bit; AMD Infinity Cache 64 MB (terza generazione) Porte: 2x displayPort 2.1b 2x HDMI 2.1

Total board power: 245 W

245 W Alimentazione ausiliaria: 2x 8 pin

2x 8 pin Prezzo: 749€ (639€ prezzo consigliato da AMD)

Design Rispetto al modello AORUS, GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC porta in dote dimensioni più contenute, un design meno aggressivo e in generale una costruzione meno rifinita, seppur di buon livello. La costruzione di GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC Edition è di buon livello, senza arrivare ai fasti della versione AORUS La scheda video misura 288 x 132 x 50 mm e si mostra con linee decisamente più morbide e meno articolate della top di gamma, ma comunque piacevoli. La parte frontale, completamente in plastica opaca, è arricchita da una texture ruvida che circonda il sistema di raffreddamento a tre ventole WINDFORCE, mentre la parte posteriore è completamente occupata da un backplate in metallo che lascia spazio a una presa d'aria con dissipatore a vista. Il sistema di raffreddamento è completato da un'ampia placca in rame e dalle heat pipe in rame composito, ancora una volta accompagnate dal gel termoconduttivo applicato alle componenti più delicate.

La placca in metallo posteriore dona solidità alla nuova GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC Edition Il comparto RGB è invece limitato al logo retroilluminato sulla parte superiore della scheda, con una placca scorrevole che è possibile posizionare a proprio piacimento e mette a nudo il LED sottostante. La versione "Gaming" non prevede, infine, il doppio BIOS presente sull'AORUS. In generale, GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC è una buona scheda che non arriva agli eccessi estetici del modello di punta, conservando una costruzione piuttosto solida al netto di un impatto visivo comunque di rilievo.

Configurazione di prova Per mettere alla prova la GPU minore di casa AMD, abbiamo utilizzato lo stesso identico sistema chiamato in causa per la versione XT, a partire dalla CPU AMD Ryzen 7 9800 X3D, accompagnata da 32 GB di RAM DDR6 a 6000 MHz, tutto basato sulla scheda madre ASUS ROG Crosshair X870E Hero con alimentatore ASUS ROG Strix 850 W Gold.

GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC Edition è equipaggiata con due DisplayPort 2.1 e due HDMI 2.1 Come sempre, abbiamo lasciato la configurazione del sistema alle impostazioni automatiche del BIOS, impostando manualmente il profilo EXPO I delle memorie. La versione di Windows 11 Pro utilizzata è la 24H2, con profilo energetico "Prestazioni Ottimali" e driver AMD Adrenalin 24.30.31.03. Identica anche la selezione di benchmark sintetici e di giochi, con il consueto pacchetto 3DMark e Procyon e con titoli come Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Star Wars Outlaws, F1 24, Returnal, COD: Black Ops 6 e Wukong.

Tutti i giochi sono stati testati con i preset massimi disponibili e applicando FSR Qualità quando disponibile, alle risoluzioni 4K e 1440p.

Benchmark sintetici I test grafici effettuati con GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC mettono ancora una volta in evidenza la bontà delle nuove GPU della casa rossa, con risultati che non si distanziano troppo da quelli ottenuti con la versione XT.

La piccola della famiglia RX 9000 ottiene 5828 punti su Speedway, 6103 su Steel Nomad, 16054 su Port Royal e 11699 su TimeSpy Extreme. Facendo una media generale, quindi, RX 9070 ottiene risultati di circa il 13,50% inferiori a quelli di RX 9070 XT, superando invece la concorrente NVIDIA RTX 5070 di circa il 3,90%, anche se in questo secondo caso pesa molto il risultato negativo ottenuto con Speedway. Anche in questo frangente, la nuova GPU di AMD mette in mostra una forza bruta di tutto rispetto, con prestazioni in ray tracing sostanzialmente equiparabili a quelle della concorrenza, rimarcando l'ottimo lavoro svolto dal team red che in una sola generazione è riuscita a recuperare molto del terreno perso rispetto a NVIDIA. I test specifici su DirectX Ray Tracing evidenziano che c'è ancora spazio per i miglioramenti, mentre la distanza tra l'efficacia di DLSS 3 e FSR 2 rimane notevole. Sebbene sorpassato dal punto di vista delle versioni, quest'ultimo dato può diventare utile laddove manchi il supporto alle iterazioni più recenti delle tecnologie di AMD. Sul versante dell'intelligenza artificiale, RX 9070 fa registrare numeri leggermente inferiori a quelli della sorella maggiore, distanziandosi con molta più evidenza dalle GPU della concorrenza verde, anche rispetto a modelli di generazioni precedenti. Dal punto di vista della produttività e della creatività insomma, le nuove arrivate fanno ancora un po' di fatica, nonostante i buoni progressi rispetto al passato.

Benchmark gaming Quanto appena descritto, si riflette - con alcune oscillazione - anche nelle prestazioni di gioco reali: al netto di una versione overcloccata, GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC ottiene risultati brillanti, con prestazioni rastering che, proprio come per la XT, risultano nel complesso solide e addirittura eccezionali con i giochi meglio ottimizzati, e prestazioni in ray tracing che delineano il vero balzo generazionale delle GPU targate AMD. In Cyberpunk 2077, la scheda grafica in esame sembra soffrire maggiormente la distanza rispetto alla top di gamma, con prestazioni mediamente inferiori del 25%: il gap maggiore è dato proprio dal ray tracing e dal path tracing, in particolare quando interviene la frame generation di FSR.

Più bilanciato il divario rispetto a RTX 5070 che, nonostante i 12 GB di VRAM, supera RX 9070 di circa il 9%: in questo caso però la nuova GPU di AMD mette sul piatto prestazioni rastering di quasi il 20% superiori e perde invece terreno in ray tracing e in path tracing. Nonostante il gap sia ancora presente quando si tirano in ballo tecniche di rendering più complesse, i passi in avanti fatti da AMD sono notevoli e consentono di giocare senza troppi compromessi costantemente sopra ai 30 FPS, con la frame generation che può tranquillamente alzare ulteriormente l'asticella. Alan Wake 2 soffre di un supporto piuttosto limitato quando si parla di AMD, ma riesce comunque a darci un'idea della bontà della nuova arrivata: in 4K, RX 9070 offre prestazioni del 17% inferiori a quelle della versione XT, mentre in 1440p il divario si riduce al 14%.

Rispetto a RTX 5070, invece, la piccola di AMD fa molto bene, con risultati analoghi in 4K e superandola persino in 1440p. Come si può notare dai grafici, queste tendenze si ripetono in quasi tutti i titoli, con una distanza che rimane costante rispetto alla versione XT e che si alterna rispetto a RTX 5070. Ancora una volta, Wukong sembra il vero punto debole delle GPU AMD: giocare con settaggi "maxati" al titolo di Game Science è praticamente impossibile e in questo frangente la concorrente di NVIDIA mette in campo prestazioni quasi doppie. Al di là di quest'ultimo dato, GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC è una scheda che in rastering eguaglia e supera spesso RTX 5070 e persino RTX 5070 Ti, perdendo terreno in ray tracing ma consentendo comunque di accedere alle tecniche di rendering più avanzate. Laddove non arriva la forza bruta, FSR 4 diventa finalmente una possibilità, senza dover necessariamente rinunciare alla qualità visiva. C'è, però, un unico grande problema che affligge AMD Radeon RX 9070: il suo posizionamento sul mercato (punto sul quale torneremo tra poco).

Consumi e temperature GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC, come abbiamo già detto, è una versione piuttosto spinta rispetto alle "reference" base dichiarate dal team rosso.

Sul fronte dei consumi, la GPU in esame tende ad assorbire tutti i 245 W di cui è capace, mantenendosi costantemente al suo picco durante le sessioni di gioco e stabilizzandosi in idle intorno ai 40 W. GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC Edition può contare sul sistema WINDFORCE a tre ventole Rispetto al modello AORUS testato in precedenza, questa versione tende poi a raggiungere temperature mediamente più alte, in virtù di una costruzione che - per quanto di buon livello - non arriva ai fasti della versione custom più costosa, riuscendo comunque a consegnare risultati ottimi sotto questo profilo.

In idle la GPU staziona intorno ai 40°C, mentre in gioco abbiamo registrato una media di appena 56°C, il tutto a fronte di una rumorosità molto contenuta.

Unica preoccupazione, proprio come per la sorella maggiore, è la temperatura delle memorie che in condizioni di stress staziona stabilmente vicina ai 90°C, molto vicina al limite massimo dichiarato dal costruttore.

Il posizionamento sul mercato GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC è un'ottima scheda video che riesce a spremere il meglio dalla secondogenita della nuova generazione di AMD.

Il limite più grande di GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC Edition è la versione XT Il suo grande limite è il prezzo e il relativo posizionamento sul mercato: la versione RX 9070 "Gaming" di GIGABYTE viene proposta al prezzo di 749€, mentre la sorella maggiore RX 9070 XT, sempre "Gaming", ha un prezzo consigliato di 839€, una differenza di soli 90€. Senza tenere poi conto che, a livello teorico, il modello oggetto di questa recensione dovrebbe costare di più delle versioni "reference"dei modelli XT che, almeno sulla carta, dovrebbero presentare prestazioni superiore. Anche se non ho ben chiaro quanto possa impattare, sul concreto, la questione dell'overclock. Ma questo è ulteriormente un altro discorso.

A queste condizioni, la distanza prestazionale tra le due GPU, per quanto contenuta, non giustifica l'acquisto di un prodotto comunque inferiore rispetto alla versione XT, con quest'ultima che offre più certezze anche sul fronte della longevità. Ci teniamo poi a sottolineare che, le versioni OC che abbiamo potuto testare, sono caratterizzate da prezzi generalmente più alti rispetto a quelli dichiarati da Lisa Se e compagni, con modelli che - come nel caso della scheda "AORUS" da poco provata - arrivano a sfiorare i 1000€. In questo momento il mercato gioca a favore del team rosso: con i prezzi MSRP di NVIDIA completamente disattesi e con una disponibilità delle GPU del team verde ridotta all'osso, la nuova generazione di AMD trova terreno fertile per accrescere la sua posizione, grazie a prodotti solidi dal punto di vista delle prestazioni e più bilanciati a livello economico, soprattutto nelle varianti base. GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC Edition tiene testa alle concorrenti RTX 5070 e RTX 5070 Ti Se la situazione del team verde dovesse stabilizzarsi però, la serie RX 9000 potrebbe perdere molto del suo fascino, a favore di tecnologie come la multi-frame generation, il cui impatto sulla fascia media non è stato ancora completamente compreso.

Conclusioni Prezzo 749 € Acquistalo qui Multiplayer.it 7.0 GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC spinge al massimo le capacità della seconda arrivata in casa Radeon, con una versione overcloccata che mette sul piatto prestazioni "raw" in grado di dominare sulla concorrenza e un salto in avanti sul fronte del ray tracing che, ancora una volta, è sorprendente. La piccola di AMD tiene testa alle concorrenti e non si distanzia troppo dalla più potente versione XT, al netto di specifiche ridimensionate, ma con la stessa quantità di memoria dedicata.

Insomma, sul fronte delle performance AMD Radeon RX 9070 è una GPU in grado di regalare grandi soddisfazioni. Il suo unico problema è il prezzo: con un risparmio che non arriva a 100€ rispetto alla "top di gamma", i motivi concreti per scegliere un prodotto più indirizzato ai 1440p che al 4K sono veramente pochi.