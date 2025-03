Manus, l’AI cinese che fa discutere: innovazione o solo hype?

Dietro questo clamore si nasconde però una realtà ben diversa. Manus non è stata creata da zero , ma utilizza una combinazione di modelli AI già esistenti, tra cui Claude di Anthropic e Qwen di Alibaba. Inoltre, il team di sviluppo ha promesso capacità straordinarie, ma molte di queste funzioni sembrano ancora lontane dall'essere operative.

Manus è stato presentato come un assistente AI completamente autonomo , capace di eseguire compiti avanzati come analisi finanziarie, acquisti immobiliari e persino la creazione di videogiochi. Questo ha alimentato un'ondata di entusiasmo, con figure di spicco nel settore tecnologico che l'hanno definita una delle innovazioni più impressionanti dell'AI moderna. L'esclusività della piattaforma ha ulteriormente aumentato la sua popolarità, con inviti alla beta venduti per migliaia di dollari sulle piattaforme cinesi.

Anche i compiti più avanzati, come la creazione di un videogioco ispirato a Naruto, non hanno prodotto risultati soddisfacenti. Dopo diversi minuti di elaborazione, il sistema si interrompeva senza portare a termine il processo . Questo ha portato molti a chiedersi se Manus sia davvero all'altezza delle sue promesse o se sia solo il frutto di una strategia di marketing ben orchestrata.

Manus è davvero il nuovo DeepSeek?

Molti hanno paragonato Manus a DeepSeek, la startup cinese che ha scosso il settore AI con il suo modello avanzato di ragionamento e la filosofia open-source. Tuttavia, le differenze tra i due progetti sono evidenti. Manus non ha sviluppato un proprio modello di AI, ma si basa su tecnologie preesistenti, mentre DeepSeek ha creato soluzioni originali che sono state rese disponibili pubblicamente. Inoltre, mentre DeepSeek ha dimostrato risultati concreti, Manus sembra ancora lontano dal mantenere le promesse fatte dal suo team di sviluppo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un altro aspetto che ha contribuito all'hype è stata la diffusione di video virali sui social media cinesi, in cui Manus sembrava interagire con diverse applicazioni in maniera completamente autonoma. Tuttavia, il team di sviluppo ha smentito queste dimostrazioni, affermando che non rappresentavano realmente le capacità attuali della piattaforma.

Il successo mediatico di Manus è stato alimentato da un senso di esclusività e dalla narrazione di un'AI che può fare tutto, ma la realtà è che il sistema è ancora in una fase iniziale e presenta numerosi problemi. La startup dietro Manus ha dichiarato di essere al lavoro per migliorare la piattaforma e risolvere le criticità segnalate dagli utenti, ma al momento non è in grado di offrire l'esperienza fluida e avanzata che molti speravano.