Mark The Hammer suona un Game Boy in un caverna del Polo Nord

Aveva pure con sé un ukulele elettrico, tra l'altro, visto che poteva portarsi solo ciò che poteva stare in uno zaino. Se la vostra prima domanda è "perché?" , la risposta la dà direttamente Mark The Hammer: "Perché no?".

Suonare non è facile, servono anni di pratica ed esperienza, soprattutto se non ci si dedica a un singolo strumento. Suonare all'interno di una grotta la Polo Nord è ancora più difficile e non solo per il freddo. A confermarcelo è Mark The Hammer (o Marco Arata se preferite) che ha condiviso un nuovo video nel quale mostra che ha suonato un Game Boy a condizioni glaciali.

Il video di Mark The Hammer

Nel video spiega che, visto che si trovava al Polo Nord, voleva anche suonare (quanto vi ricapita, dopotutto?). Ha quindi contattato una guida e ha dato il via al proprio viaggio. Ovviamente la prima difficoltà è camminare fino al ghiacciaio scelto come obiettivo, che ha richiesto ore di passeggiata in mezzo alla neve con vento gelido. Non una passeggiata di salute.

Per creare una canzone del Game Boy, Mark The Hammer ha collaborato con Kenobit che da 15 anni fa musica con il vecchio Game Boy di Nintendo. Il duo ha deciso di comporre con la console la canzone "Through the fire and flames" dei Dragonforce.

Verso la fine del video possiamo vedere Mark The Hammer nella grotta scelta mentre si esibisce nel brano scelto. Certamente non è uno spettacolo da tutti i giorni.

