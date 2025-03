Steel Seed ha una data di uscita su PC, Xbox e PS5: vediamo il trailer del gioco italiano

Steel Seed , gioco d'azione e avventura stealth, sarà distribuito per PlayStation 5, Xbox Series X | S e PC tramite Steam ed Epic Games Store il 10 aprile , hanno annunciato il publisher ESDigital Games e lo sviluppatore Storm in a Teacup.

Il trailer di Steel Seed

"Steel Seed è stato un viaggio incredibile e uno sforzo enorme per il nostro team", ha dichiarato il CEO e direttore creativo di Storm in a Teacup - Carlo Ivo Alimo Bianchi - in un comunicato stampa. "Abbiamo riversato la nostra passione, creatività e dedizione in ogni dettaglio per dare vita a questo mondo. Questo gioco è il nostro omaggio a tutti i giocatori di stealth-action che prosperano nell'ombra, agiscono in modo strategico e amano il brivido della sfida. Sono anni che lo stiamo preparando e non vediamo l'ora che possiate finalmente provarlo".

Steel Seed viene descritto dal team come "un avvincente gioco d'azione e avventura del visionario team dietro l'acclamato Close to the Sun, ambientato in un oscuro mondo fantascientifico dove l'umanità è sull'orlo dell'estinzione. Unisciti alla protagonista Zoe e al suo compagno drone volante KOBY mentre indagano nelle profondità di una struttura sotterranea ostile alla ricerca di risposte e della chiave per la sopravvivenza dell'umanità."

Anche se il videogioco dà spazio per la furtività, non mancano scene d'azione e combattimenti, come è possibile vedere nel trailer poco sopra. Vi ricordiamo poi che abbiamo avuto ottime impressioni dalla prova effettuata alla Gamescom con Steel Seed.