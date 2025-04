Steel Seed, la recensione del nuovo gioco action di Storm in a Teacup

Dopo una prima serie di videogiochi dal sapore indie (Enki, N.E.R.O e Lantern), lo sviluppatore italiano ha dimostrato di fare sul serio con l'avventura Close to the Sun. Troppo "vicini al sole"? Evidentemente no, e così cinque anni dopo si cambia ancora regime con Steel Seed, nuovo gioco di fantascienza con cui Storm in a Teacup si tuffa a capofitto nel genere action.

Se c'è qualcosa che Steel Seed ci ha insegnato è che il suo team di sviluppo, Storm in a Teacup, vuole seriamente salire di livello e lo sta dimostrando di gioco in gioco, con produzioni dai valori produttivi sempre più ambiziosi.

Di cosa parla Steel Seed

La trama di Steel Seed ci mette nei panni di Zoe, una ragazza che si risveglia migliaia di anni nel futuro nel corpo di un robot. Suo padre era un incredibile scienziato e ha caricato l'identità della figlia per farla tornare al momento del bisogno. Il suo vero piano era però quello di salvare l'umanità, perché il pianeta era oramai spacciato e l'unica soluzione - che nessuno a parte lui poteva accettare e concepire - era di creare una serie di IA che per secoli e secoli avrebbero purificato la Terra per prepararla al ritorno degli umani, messi al sicuro sotto forma di seme (Seed) in una struttura governata da robot.

Non vi stupirà, ma quando Zoe si sveglia e si unisce al suo nuovo alleato, l'IA S4VI, scopre che un'altra intelligenza artificiale, Hogo, ha deciso che gli umani in realtà non meritano di tornare. L'unico modo per dare una speranza alla specie è di trovare quattro frammenti della coscienza digitalizzata del padre della protagonista e farlo rinascere.

L'idea non è particolarmente originale. Abbiamo di fronte a noi un classico futuro apocalittico, la speranza che le IA possano salvarci (anche se nella realtà hanno appena capito cosa sono le mani e le dita) e il rischio che queste si ribellino giudicandoci per i difetti della nostra specie.

Steel Seed ci porta in una grande struttura fatta perlopiù di acciaio

Il problema vero, però, è che per il grosso dell'avventura non accade molto. Steel Seed è parco di eventi significativi o di qualsiasi spunto che possa far riflettere sulla nostra natura. La protagonista rinasce in un nuovo corpo, con ricordi frammentati della propria vita e dovrebbe affrontare lo shock di trovarsi in un futuro dominato da IA, in una Terra morta e risorta. Per la maggior parte del tempo è però molto tranquilla. Non si pone vere domande sulla propria identità, su alleati e nemici, non c'è minimamente spazio per ciò che una storia sci-fi di questo tipo dovrebbe fare: spingerci a mettere tutto in dubbio.

Nelle fasi di esplorazione la ragazza è accompagnata da Koby, un robottino volante che parla con una serie di bip-bop (ma viene compreso lo stesso). L'amico svolge perlopiù un ruolo di gameplay ma i due dialogano continuamente, senza però grande scopo. Oltre a fungere da guida, spiegandoci cose che non possiamo sapere, Koby è più una spalla pensata per alleggerire l'atmosfera, con allegri dialoghi a metà (ripetiamo, il robot non parla quindi dobbiamo dedurre il discorso dai commenti di Zoe).

Zoe ha sempre al proprio fianco Koby

Le poche volte che i dialoghi aiutano ad approfondire il mondo di gioco, il risultato è uno spiegone didascalico che fa percepire il bisogno degli sceneggiatori di presentare qual era la loro idea, senza però che vi sia lo spazio per approfondire veramente l'impatto che il mondo sta avendo sulla protagonista.

Evitando spoiler di ogni tipo, anche il finale è parecchio sottotono, con un colpo di scena che si intuisce dieci minuti dopo l'inizio dell'avventura. Nelle sequenze finali la storia si apre finalmente un minimo ma non fa altro che mettere in luce una certa banalità e incoerenza nella trama, dialogando con un personaggio che si contraddice da solo ogni due minuti.