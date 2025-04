OutRun di Michael Bay e Sydney Sweeney potrebbe essere il prossimo, improbabile film tratto da un videogioco

Il successo di Un film Minecraft ha rinnovato la fiducia di Hollywood negli adattamenti di videogiochi in film. In particolare pare che Universal sia a caccia di nuovi titoli. La testata Deadline, solitamente affidabilissima, ha riportato che sarebbe in lavorazione un film tratto dalla serie OutRun di Sega, con Michael Bay alla regia e Sydney Sweeney alla produzione . La sceneggiatura sarà invece affidata a Jayson Rothwell. Alla produzioen ci sarà anche il socio di Bay, Brad Fuller.

Uno strano progetto

Il progetto è in lavorazione, al momento, con Sweeney che pare farà solo da produttrice. Chiaramente sarà coinvolta anche Sega, con Toru Nakahara (Sonic the Hedgehog 1-3, Knuckles, Golden Axe) messo alla produzione e Shuji Utsumi (presidente/COO di Sega Corp.) che supervisionerà il progetto.

La Ferrari di OutRun

Per adesso ci sono pochissimi dettagli sulla trama, il che non stupisce, dato che parliamo di una proprietà intellettuale fatta di giochi di corse arcade, nata in sala giochi nella metà degli anni '80. In effetti OutRun è una scelta quantomai particolare per un film, visto che Sega non lancia un nuovo capitolo della serie creata da Yu Suzuki ormai da decenni.

L'ultimo capitolo maggiore risale infatti al 2006: OutRun 2006: Coast 2 Coast, e non è più nemmeno disponile all'acquisto. Volendo ci sarebbe anche OutRun Online Arcade del 2009, ma fu un lancio minore, che rimase su Xbox Live Arcade e PlayStation Network per pochissimo tempo, data la scadenza nel 2011 del contratto tra Sega e Ferrari.

Insomma, c'è da essere davvero curiosi di cosa possa venire fuori da un progetto simile, nella speranza che Sega lo accompagni con un nuovo OutRun videoludico.