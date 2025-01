I Bar, le nostre sale giochi

Palestre videoludiche

Se amavi i videogiochi, e probabilmente tra gli ottanta e i novanta era così, non potevi non ficcanasare all'interno di ogni bar in cui ti imbattevi. La maggior parte di essi nascondeva al loro interno quello che solitamente era un cabinato solitario, solitamente un po' in disparte, oltre l'immancabile frigo dei gelati sempre sommerso dai quotidiani sfogliati fino alla pagina dei cinema. C'erano le sale giochi ma non in ogni angolo come invece trovavi i bar, dove certo non c'erano i cabinati più all'avanguardia ma potevi comunque divertirti con giochi che a casa ti sognavi. Suona incredibile oggi, ma spesso era nei bar che trovavi la grafica migliore, il gioco che avresti sognato per mesi di veder girare sulla tua console.

Quanti di voi hanno conosciuto questi tre individui tra le schedine del totocalcio?

Migliaia di appassionati hanno conosciuto Street Fighter 2 non attraverso schermi deluxe e manopole di titanio ma stretti tra i cartoni del latte e telefoni a gettoni; migliaia di appassionati si sono trasformati in Cody, Guy e Haggar di Final Fight tra le ultime schedine giocate prima delle partite della domenica, tra gli effluvi delle sigarette del cavallaro ingiallito oramai sfondo perenne, mosca da bancone. L'insegna del bar non era importante, quasi tutti erano chiamati col cognome del proprietario. Nelle giornate estive più sfilacciate ogni tanto si andava anche in tour, attraversando a piedi i quartieri per raggiungere quel bar che, si mormorava, aveva messo un gioco tanto bello quanto mai visto prima.