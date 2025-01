Samsung chiude il 2024 con ricavi (quasi) record

Samsung Electronics ha annunciato i risultati finanziari per l'ultimo trimestre del 2024 e per l'intero anno, mostrando una forte ripresa rispetto all'anno precedente. L'utile operativo è cresciuto del 397% anno su anno, raggiungendo i 32,7 trilioni di Won (circa 22,6 miliardi di euro).

Il 2024 di Samsung

La ripresa è stata trainata principalmente dalla divisione semiconduttori, che produce processori e memorie. Dopo un 2023 difficile, il settore è tornato a generare profitti, contribuendo in modo significativo al risultato complessivo. Meno positiva la performance di Samsung Display, che ha registrato un calo dei ricavi del 16% nell'ultimo trimestre e del 55% nell'utile operativo. Questo calo è dovuto a una riduzione della marginalità nelle soluzioni per smartphone e all'aumento della concorrenza e dei costi per gli schermi di grande formato.

Samsung Odyssey OLED

Il settore consumer si è mantenuto sostanzialmente stabile, con ricavi in crescita anno su anno nell'ultimo trimestre per le divisioni mobile (+3%) e TV ed elettrodomestici (+2%). Tuttavia, l'utile operativo della divisione mobile ha subito un calo del 23% anno su anno nello stesso trimestre.

Per il 2025, Samsung Electronics prevede di rafforzare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, continuando a soddisfare la domanda di prodotti ad alto valore aggiunto e stimolando la crescita delle vendite nei segmenti premium. L'azienda si concentrerà anche sul mantenimento della posizione nel settore dei semiconduttori, in previsione di un mercato che si manterrà debole nella prima metà dell'anno. Samsung Display Corporation (SDC) mirerà a rafforzare la sua posizione di leader nei prodotti di fascia alta, mentre la Divisione DX si focalizzerà sull'espansione della propria leadership nell'offrire esperienze di intelligenza artificiale attraverso un'ampia gamma di prodotti.

Intanto anche le entrate di Microsoft volano con l'IA mentre Xbox arranca.