Microsoft rende gratuito il modello o1 di OpenAI su Copilot per tutti gli utenti

Microsoft ha annunciato che il modello di ragionamento avanzato o1 di OpenAI sarà integrato gratuitamente nella funzione Think Deeper di Copilot, disponibile per tutti gli utenti, inclusi quelli italiani, senza necessità di abbonamenti premium come Copilot Pro o ChatGPT Plus. Questa decisione si inserisce in un contesto competitivo sempre più acceso nel settore dell'intelligenza artificiale, dove emergono nuove soluzioni come DeepSeek, che sta attirando l'attenzione per la sua efficienza e il modello open-source.

Come funziona Think Deeper e quali vantaggi offre La modalità Think Deeper permette a Copilot di fornire risposte più dettagliate e articolate, elaborando la richiesta con un tempo di elaborazione più lungo per valutare implicazioni, dettagli e possibili soluzioni. Attivabile tramite un pulsante dedicato, la funzione impiega circa 30 secondi per elaborare la risposta, considerando più variabili rispetto alla modalità standard. Questo approccio consente agli utenti di ottenere risultati più accurati e contestualizzati, migliorando l'efficacia dell'IA in attività complesse. Lanciata inizialmente in anteprima per gli utenti Copilot Pro all'interno di Copilot Labs, la funzionalità è ora disponibile per un pubblico più vasto. Questo significa che professionisti, studenti e sviluppatori possono sfruttare il modello avanzato di OpenAI per scrivere codice, pianificare attività intricate o ottenere supporto in analisi complesse senza dover pagare un abbonamento mensile.