Annunciata la data di uscita di Killing Floor 3, una closed beta e le edizioni per PC, PS5 e Xbox Series X|S

Al via i preorder, dettagli delle varie edizioni di Killing Floor 3

I preorder apriranno in giornata su tutti gli store digitali. Preacquistando il gioco riceverete l'esclusivo Flatline Tactical Bundle, che include la skin per l'arma Flatliner, l'accessorio per l'arma Fear the Reaper e la carta giocatore Special Action Force.

Plaion pubblicherà l'edizione fisica Day 1 che include il gioco base e il Chamefield Patrol Specialist Skins Pack. In digitale sarà invece possibile acquistare la versione standard, la Deluxe Edition e la Elite Nightfall Edition. Vediamo i contenuti inclusi di seguito:

Deluxe Edition:

Set skin da specialista "Shadow Agent"

Set skin per arma "Shadow Agent"

Nightfall Supply Pass

1000 crediti



Elite Nightfall Edition:

Set skin da specialista "Shadow Agent"

Set skin per arma "Shadow Agent"

Pass di rifornimenti Year 1 Premium Nightfall (4 pass di rifornimenti)

3000 Crediti

Ambientato nel 2091 di un futuro distopico, Killing Floor 3 prosegue la serie sparatutto cooperativa in prima persona di Tripwire Interactive, dove sei giocatori devono unire le forze per far fronte a orde di mostruosità bioingegnerizzate, in scontri ad alto tasso di violenza e adrenalina. Avremo a nostra disposizione un variegato arsenale di armi e la possibilità di potenziare le abilità dei nostri personaggi in partita, man mano che il match si fa più intenso e i ranghi degli Zed si fanno più numerosi e coriacei.