I codici per accedere al network test di Elden Ring Nightreign vengono venduti a peso d'oro dai bagarini

Sta per partire il network test di Elden Ring Nightreign e, ovviamente, i codici per accedere alla prova sono già diventati oggetto di bagarinaggio, tanto che questi si possono trovare su eBay e altri luoghi di vendita online a prezzi piuttosto folli.

Come abbiamo riportato ieri, FromSoftware sta inviando le e-mail di conferma per i network test di Elden Ring Nightreign proprio in queste ore, ma a quanto pare non c'è voluto molto prima che qualcuno vi vedesse una possibilità di business dietro.

Nel giro di poco, su eBay hanno iniziato a comparire offerte di vendita per codici che consentono l'accesso al network test a prezzi in certi casi decisamente folli, che arrivano fino a oltre 400 euro.