Elden Ring Nightreign sta mandando le e-mail di conferma per i network test

Diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto una e-mail di conferma per i network test di Elden Ring Nightreign, che come sappiamo si svolgeranno dal 14 al 17 febbraio. Il messaggio ufficializza la possibilità di partecipare all'esperienza, ma non include ancora un codice da riscattare.

"Congratulazioni! Sarai uno dei primi fan a unire le forze nella cooperativa a tre giocatori di Elden Ring Nightreign per affrontare la notte strisciante e i pericoli che nasconde", si legge nella mail inviata da Bandai Namco alle persone che hanno effettuato l'iscrizione.

"L'obiettivo del Network Test è quello di effettuare una verifica preliminare in cui gli utenti selezionati possono provare una parte del gioco prima del lancio completo. Verranno effettuate varie prove tecniche dei sistemi online, conducendo test di carico della rete su larga scala. "

"L'11 febbraio 2025 riceverete una ulteriore e-mail contenente il vostro codice univoco, grazie a cui potrete scaricare il client del Network Test sulla piattaforma che avete scelto. Ancora una volta, congratulazioni e a presto."