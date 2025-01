Chris Evans ha smentito le voci che vogliono il suo ritorno come Captain America in Avengers: Doomsday

Chris Evans ha deciso di mettere fine alle voci che lo vogliono tornare nel ruolo di Captain America in Avengers: Doomsday. Il tutto è nato da una notizia di TheWrap, risalente alla fine dello scorso anno, in cui si sosteneva che Evans avrebbe ripreso il suo ruolo nel nuovo Avengers, tornando a lavorare in qualche modo insieme a Robert Downey Jr., che nel film vestirà i panni del Doctor Doom.