I temi PlayStation classici per PS5 verranno presto rimossi da Sony, ecco quando

"Considerata la risposta così positiva ai quattro temi, stiamo lavorando dietro le quinte per riproporre questi speciali design nei prossimi mesi . Anche se non è prevista la creazione di ulteriori temi in futuro, siamo entusiasti di poter continuare a celebrare le console PlayStation classiche con tutti voi."

Sony rimuoverà presto i temi PlayStation classici per PS5 che aveva messo a disposizione degli utenti per celebrare il trentesimo anniversario del brand. Prestissimo, in realtà: l'annuncio parla di domani, 31 gennaio .

Nostalgia canaglia

Disponibili gratuitamente dall'inizio di dicembre, i temi per PS5 basati sulle generazioni di console PlayStation si sono rivelati fin da subito un regalo graditissimo da parte degli utenti, in particolare i nostalgici dei modelli classici.

Non sappiamo tuttavia come andrà a finire, nel senso che moltissime persone stanno commentando in maniera incredula la decisione di Sony di rimuovere i temi in questione, apparentemente presa senza un motivo valido.

Esiste dunque la possibilità che la casa giapponese ci ripensi e lasci disponibili i temi, a meno che l'intenzione non sia quella di riproporli sì più avanti ma in una versione magari migliorata e a pagamento: diciamo che non sarebbe un gran bel gesto.