Un leak svela le specifiche tecniche della fotocamera di Samsung Galaxy S25 Edge

In occasione dell'evento Galaxy Unpacked dello scorso 22 gennaio, Samsung ha avuto modo di annunciare ufficialmente Galaxy S25 Edge , il nuovo e inedito modello di smartphone dalle dimensioni decisamente ridotte e più compatte rispetto al resto della serie. In particolare, nel corso delle ultime ore un leak potrebbe aver finalmente gettato luce sulle specifiche tecniche del suo modulo fotocamere: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Sul lato anteriore, Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe presentare una protezione Gorilla Glass Victus 2 per il display , presente anche sul modello standard, al contrario di Gorilla Armor 2 montato su Samsung Galaxy S25 Ultra. Secondo alcune indiscrezioni, l'inedito modello compatto presenterà un display da 6,7 pollici di diagonale, alimentato anche in questo caso dal chip Snapdragon 8 Elite, come il resto della serie.

Secondo quanto riportato dall'utente PandaFlash sul social network X, Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe offrire un sensore principale da 200 megapixel, accompagnato da un sensore ultrawide da 12 megapixel . Per fare un rapido confronto con il resto della serie, il top di gamma Samsung Galaxy S25 Ultra presenta un sensore principale da 200 megapixel con apertura f/1,7 e stabilizzazione ottica dell'immagine, accompagnato in questo caso da un sensore ultrawide da 50 megapixel. Il modello standard di Samsung Galaxy S25 presenta invece un sensore principale da 50 megapixel, abbinato ad un sensore ultrawide da 12 megapixel.

Samsung Galaxy S25 Edge: quando uscirà?

Ad oggi Samsung non ha condiviso alcuna informazione in merito alla data d'uscita di Galaxy S25, che vedrà molto probabilmente la luce in primavera, a cavallo tra aprile e maggio.

Samsung Galaxy S25 Edge

Chiaramente specifichiamo come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia produttrice sudcoreana. Restiamo quindi in attesa di aggiornamenti ulteriori a tal proposito direttamente da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.