Samsung svela ufficialmente Galaxy S25 Edge, il nuovo smartphone ultrasottile

Dopo mesi e mesi di attesa, in occasione dell'evento Galaxy Unpacked Samsung ha finalmente avuto modo di presentare ufficialmente la nuova serie di smartphone top di gamma Galaxy S25, svelandone le specifiche tecniche e i prezzi per ogni modello. La serie comprenderà rispettivamente il modello base, Samsung Galaxy S25 Plus e Samsung Galaxy S25 Ultra. Al termine della conferenza tenutasi in queste ore e contrariamente a quanto creduto finora dai rumor che circolavano in rete, Samsung ha finalmente tolto il velo anche a Galaxy S25 Edge, il suo nuovo e inedito modello di smartphone ultrasottile che farà concorrenza a iPhone 17 Air, il presunto modello di Apple in arrivo verso la fine dell'anno, con delle dimensioni decisamente compatte e ridotte rispetto al resto della nuova serie Galaxy S25: scopriamone insieme i primi dettagli.