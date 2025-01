Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra sono disponibili per il preordine su Amazon

Il Samsung Galaxy S25 è il perfetto equilibrio tra dimensioni compatte e potenza tecnologica. Dotato di un display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X e una fotocamera principale da 50 MP, questo modello offre immagini di qualità superiore e fluidità garantita grazie al refresh rate di 120 Hz. È disponibile in quattro colori eleganti : Silver Shadow, Icy Blue, Mint, e Navy. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, si può scegliere tra 128 GB, 256 GB o 512 GB , tutte accompagnate da 12 GB di RAM. La batteria da 4.000 mAh garantisce un'autonomia di lunga durata, rendendolo ideale per l'uso quotidiano.

Samsung Galaxy S25

Per chi cerca un display più ampio, il Samsung Galaxy S25+ offre un pannello 6.7'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X con una risoluzione superiore per un'esperienza visiva immersiva. Anche in questo modello, la fotocamera principale è da 50 MP, con il supporto del processore Snapdragon 8 Elite per garantire scatti professionali e un editing avanzato. È disponibile in colori sofisticati come Silver Shadow, Icy Blue, Mint, e Navy. Le opzioni di archiviazione includono 256 GB e 512 GB, con 12 GB di RAM per prestazioni fluide anche durante il multitasking. La batteria potenziata da 4.900 mAh lo rende una scelta eccellente per utenti intensivi.