Marvel Rivals sul podio dei titoli più giocati di dicembre 2024, Overwatch 2 perde tre posizioni

Stando agli ultimi dati forniti dalla compagnia di analisi Newzoo, Marvel Rivals è risultato essere terzo titolo più giocato in assoluto tra Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna a dicembre 2024. Nello stesso mese, Overwatch 2 ha perso tre posizioni , passando dal nono al dodicesimo posto. Per il giornalista Christopher Dring, è chiaro che parte dei giocatori persi dal secondo siano finiti nel primo.

Un mercato immobile

La classifica vede primo il solito Fortnite, seguito dagli ultimi Call of Duty. In effetti è davvero indicativa dello stato attuale del mercato, visto che è fatta per la maggior parte da serie affermate e titoli sul mercato da anni. L'unica sorpresa, se così la vogliamo chiamare, è Indiana Jones e l'antico Cerchio, che però si è fermato in diciassettesima posizione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Fortnite Call of Duty: Modern Warfare 2, 3 e Warzone 2.0 Marvel Rivals Grand Theft Auto 5 Minecraft Roblox Rocket League EA Sports FC 25 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege EA Sports College Football 25 EA Sports FC 24 Overwatch 1 & 2 Counter-Strike 2 & Go NBA 2K25 The Sims 4 Apex Legends Indiana Jones and the Great Circle Valorant Red Dead Redemption 2 Fall Guys

Anche la classifica dei giochi che hanno prodotto più ricavi non presenta grosse sorprese. Qui Marvel Rivals si è piazzato sesto, preceduto da un'altra new entry: Path of Exile 2. Anche qui a dominare sono quasi tutti titoli live service e serie affermate da anni.