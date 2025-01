GeForce Now festeggia i suoi cinque anni con tanti tripla A, tra i quali Kingdom Come: Deliverance 2 e Avowed

NVIDIA ha ricordato che a febbraio, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento, al secolo GeForce NOW, festeggerà i cinque anni di vita. Per festeggiare, nel corso del mese, ogni settimana sarà dedicata al lancio nel cloud di un titolo AAA giocabile ad alte prestazioni su qualsiasi dispositivo. Tra i più attesi ci sono Kingdom Come: Deliverance II di Warhorse Studios, Avowed di Obsidian Entertainment e Sid Meier's Civilization VII di 2K Games. Altri titoli saranno annunciati ogni giovedì.