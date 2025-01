Il trailer di lancio di Marvel's Spider-Man 2 su PC conferma che è disponibile ora

Nello stesso momento, tuttavia, Peter entra in contatto con un misterioso simbionte di origine aliena che gli dona poteri ancora maggiori ma a caro prezzo: come andrà a finire?

Ambientato dopo gli eventi di Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales , il sequel riprende la storia da dove l'avevamo lasciata, con Peter e Miles che ormai fanno coppia fissa per difendere i cittadini di New York dalla minaccia della criminalità.

Superior version?

Le caratteristiche della versione PC di Marvel's Spider-Man 2 disegnano il quadro di un'edizione capace di esprimere al massimo l'incredibile potenziale visivo del gioco, anche grazie al lavoro di precisione effettuato ancora una volta dagli sviluppatori di Nixxes.

A seconda della configurazione in nostro possesso, avremo modo di spingere la grafica fino a 4K e 60 fps, attivando tecnologie sofisticate come Ray Tracing e Ray Reconstruction, nonché soluzioni di upscaling come DLSS 3, FSR 3.1 e XeSS, con anche il supporto per la Frame Generation.

In attesa di eventuali approfondimenti tecnici sulla versione PC, che ne dite di rinfrescarvi la memoria andando a dare un'occhiata alla nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2.