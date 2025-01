Marvel's Spider-Man 2 presenta un trailer delle caratteristiche su PC e i requisiti dai 720p al 4K a 60 fps

Marvel's Spider-Man 2 debutterà su PC domani e per l'occasione Sony ha pubblicato un trailer con le caratteristiche e le funzionalità di questa versione e svelato i requisiti di sistema al gran completo, dai minimi per giocare in 720p a 30 fps a quelli massimi per il 4K a 60 fps con ray tracing attivo.

La versione PC vanterà il supporto ai formati di risoluzione ultrawide 21:9, 32:9 e persino 48:9 con tre monitor e alle tecnologie di upscaling NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 31 e Intel XeSS. Rispetto alla versione console, inoltre, è stato implementato il frame generation e il DLSS Ray Reconstruction, che permette di ottenere un risultato superiore, con riflessi più dettagliati e ombre più definite. Inoltre, oggi è anche arrivata la conferma che il gioco non richiederà di connettere un account PSN. Questa procedura sarà opzionale e offrirà un piccolo bonus.