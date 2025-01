L'account PSN diventa opzionale per alcuni giochi PlayStation su PC, ma collegandolo otterrete dei bonus

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha annunciato una serie di bonus per alcuni giochi dei PlayStation Studios pubblicati su PC, che i giocatori potranno riscattare senza costi aggiuntivi semplicemente collegando il loro account PSN. I titoli in questione sono God of War Ragnarok e Horizon Zero Dawn Remastered, già disponibili, e Marvel' Spider-Man 2 (30 gennaio) e The Last of Us Parte 2: Remastered (3 aprile).

Contestualmente la compagnia ha svelato che rimuoverà o non includerà l'obbligo di avere un account PSN per i titoli sopracitati. Collegarsi al servizio sarà dunque opzionale e offrirà al giocatore la possibilità di collezionare i Trofei, consultare la lista di amici e per l'appunto ottenere una serie di bonus.