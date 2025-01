PlayStation Plus offrirà meno giochi PS4 per concentrarsi su PS5, ecco quando verrà ridotto il supporto

Sony ha annunciato che ha in programma di ridurre l'offerta del PlayStation Plus per quanto riguarda PS4 a partire dal prossimo anno per tutti i tier del servizio (da Essential a Premium), per concentrarsi maggiormente sul catalogo PS5 .

PS4 si avvia sul viale del tramonto

"Ad oggi, molti dei nostri giocatori giocano su PS5 preferendo riscattare e accedere ai titoli per PS5 dal Catalogo giochi e dai giochi mensili. In linea con questa tendenza, anche PlayStation Plus si sta evolvendo: a partire da gennaio 2026 il Catalogo giochi e i giochi mensili offriranno principalmente titoli per PS5", recita il PlayStation Blog.

"A partire da gennaio 2026, con il passaggio a PS5, i giochi per PS4 non saranno più un vantaggio chiave e verranno offerti saltuariamente nei giochi mensili e nel Catalogo giochi PlayStation Plus. Dopo questa data, potremmo ancora offrire titoli giocabili su entrambe le console PS4 e PS5."

Viene precisato che questo cambiamento ovviamente non interesserà i giochi mensili per PS4 del tier Essential già riscattati in precedenza, a cui potrete accedere fintanto che avrete una sottoscrizione attiva. Discorso differente per Extra e Premium, visto che in questo caso la permanenza nella maggior parte dei casi è temporanea, con il catalogo che viene aggiornato con nuovi giochi in entrata e uscita ogni mese.

La decisione di Sony chiaramente segue l'andamento del mercato. Ormai siamo entrati nel vivo della generazione attuale e molti giocatori hanno effettuato il passaggio a PS5, mentre gradualmente la precedente console sta ricevendo sempre meno giochi.

Rimanendo in tema, come accennato in apertura oggi Sony ha annunciato i giochi del PlayStation Plus di febbraio.