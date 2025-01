PlayStation Plus: annunciati i “giochi gratis” di febbraio per PS4 e PS5 del tier Essential

Sony ha presentato oggi la line-up di giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus di febbraio , che dalla prossima settimana saranno disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati ai livelli Essential, Extra e Premium del servizio. Vediamo l'elenco completo:

Scopriamo le novità di febbraio di PlayStation Plus Essential

I giochi del PlayStation Plus Essential di febbraio verranno messi a disposizione degli abbonati a partire da martedì 4 febbraio, dopo l'aggiornamento mattutino del PlayStation Store, che solitamente avviene intorno alle 10:00. Di conseguenza, vi restano ancora pochi giorni per riscattare e aggiungere alla vostra raccolta i titoli offerti a gennaio.



Payday 3 è l'ultimo capitolo della celebre serie sparatutto cooperativa dove i giocatori devono unire le forze per portare a termine delle rapine in banca. Il gioco mantiene le meccaniche di gioco che hanno reso celebre la serie, con un focus sull'azione cooperativa e sulla pianificazione dei colpi. I giocatori possono scegliere di affrontare le rapine in modo stealth, cercando di non farsi scoprire, oppure optare per un approccio più diretto e violento. Nonostante un lancio sottotono, il titolo ha ricevuto numerosi aggiornamenti nel tempo che hanno portato numerose migliorie. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Payday 3.

High on Life è uno sparatutto in prima persona che punta molto sull'umorismo realizzato da Squanch Games e Justin Roiland, co-creatore e doppiatore di Rick and Morty. Nei panni di un cacciatore di taglie improvvisato viaggeremo nello spazio con un arsenale composto da armi parlanti, che non perderanno l'occasione di commentare e schernire le nostre imprese. Il nostro compito sarà quello di sgominare un cartello della droga alieno, che ha scoperto nella razza umana l'ingrediente perfetto per una droga che sta andando a ruba. Il gioco propone un gameplay vario e situazioni completamente fuori di testa. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di High on Life.

Una sparatoria in High on Life

Infine, Pac-Man World: Re-Pac è una versione rimasterizzata e migliorata del Pac-Man World originale, che rappresenta il debutto della serie nell'ambito dei platform 3D. Rispetto all'originale il titolo propone una grafica aggiornata e dettagliata che rende i livelli ancora più vivi, al tempo stesso mantenendo invariata la sua formula di gameplay. Sono state aggiunte anche una serie di funzionalità e novità, come la modalità facile. Se volete sperne di più, ecco la nostra recensione di Pac-Man World: Re-PAC.

Inoltre, segnaliamo che Sony ha annunciato che ha in programma di ridurre l'offerta del PlayStation Plus relativa al catalogo PS4 per concentrarsi maggiormente su PS5 a partire dal prossimo anno.

Che ne pensate dei giochi proposti dal PlayStation Plus Essential a febbraio? Siete soddisfatti o speravate in una line-up differente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.