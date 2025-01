Le azioni di Sony sono da record: il nuovo CEO e l'annuncio della ristrutturazione di PlayStation piacciono

Come vi abbiamo già segnalato, Sony ha svelato che Hiroki Totoki sarà CEO di Sony. Hideaki Nishino sarà invece l'unico CEO e Presidente di PlayStation, dopo aver speso mesi e mesi come co-CEO insieme a Hermen Hulst, che continuerà a essere a capo dei PlayStation Studios (come prima). Si tratta "solo" di una riorganizzazione che al largo pubblico interessa relativamente - console war a parte - ma ovviamente per il mercato non è cosa da poco.

Le azioni di Sony sono infatti salite oggi a un livello record di 3.527 ¥ (21,82€ circa), come possibile conseguenza di quanto annunciato. Si tratta di un +5%.