No Man's Sky potrebbe ricevere presto l'update Worlds Part 2: trapela un'immagine con le novità principali

In attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Hello Games, sembra che No Man's Sky sia in procinto di ricevere l'aggiornamento Worlds Part 2, nuova aggiunta maggiore all'universo di gioco che potrebbe arrivare oggi stesso, considerando che online è trapelato uno screenshot che riporta le maggiori novità in arrivo.

Ricordiamo che l'aggiornamento Worlds Part 1 è stato pubblicato l'estate scorsa e ha rappresentato un'aggiunta notevole all'universo del gioco, in continua espansione da anni ormai. Con la pubblicazione di tale aggiunta, che potete conoscere meglio nel nostro speciale dedicato, il gioco ha visto anche il più alto picco di giocatori negli ultimi 4 anni, dunque la seconda parte dell'espansione promette grandi cose.

Al momento abbiamo solo questa singola immagine con un elenco puntato che riporta le caratteristiche principali dell'update, ma ulteriori informazioni dovrebbero arrivare a breve, a questo punto.