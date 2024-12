Sony va a gonfie vele in borsa, il valore delle azioni ha raggiunto un nuovo record

Gli ottimi risultati sul mercato si stanno riflettendo anche nell' ottimo andamento in borsa per Sony , il cui valore delle azioni ha raggiunto un nuovo record , con il punto più alto visto negli ultimi 20 anni per la compagnia nipponica.

PlayStation trascina le finanze di Sony

Secondo il Wall Street Journal, dietro a quest'ottimo andamento di Sony in borsa che sarebbero proprio i risultati di PlayStation e di PS5 in particolare.

PS5

La divisione videoludica è infatti ormai uno degli elementi di di maggior rilievo e successo per la compagnia, con quelle dedicate ai film e alla musica a seguire.

In base a quanto riferito da vari analisti, i ricavi derivanti dal settore dell'intrattenimento rappresentano a questo punto circa il 60% del totale per Sony, cosa emersa anche dall'ultimo anno fiscale.

Purtroppo, anche in questo caso, a un andamento positivo delle vendite e del valore delle azioni in borsa non sembra corrispondere un incremento nella qualità delle condizioni dei lavoratori, considerando che solo nel 2024 sono stati quasi mille i licenziati in Sony soprattutto all'inizio dell'anno, compresi tagli in Insomniac, Naughty Dog, Guerrilla e la chiusura di London Studio, oltre a quella più recente di Firewalk con il fallimento di Concord.