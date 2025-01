Steam ha lanciato i saldi del Capodanno Lunare, con tante offerte per festeggiare l'anno del Serpente di Legno

Stando all'oroscopo cinese, il 2025 è l'anno del Serpente di Legno , il sesto animale del loro ciclo zodiacale che viene associato alla saggezza, alla scaltrezza e al fascino. Per festeggiarli, Steam ha lanciato oggi i saldi del Capodanno Lunare (organizzati dalla divisione cinese), che dureranno fino al 9 febbraio e che hanno come mascotte proprio un serpente di legno.

Offerte e regali

Le offerte riguardano soprattutto i giochi sviluppati in Cina, ma coinvolgono anche quelli di alcuni studi occidentali, i cui titoli sono in vendita in Cina. Ci sono anche degli oggetti in regalo nel negozio. Si tratta di tre adesivi animati, che potete riscattare a prescindere dagli acquisti fatti.

Gli adesivi animati in regalo per il Capodanno lunare 2025

Parlando di giochi, perché non approfittare dell'occasione per conoscere alcuni genere amatissimi in quel territorio? Ad esempio i simulatori di appuntamenti con attori dal vivo, come Love Is All Around, oppure i Wuxia (che possiamo definire come i giochi di ruolo cinesi), come 嗜血印 Bloody Spell (molti hanno anche i sottotitoli in inglese).

Per chi se lo stesse chiedendo, Black Myth: Wukong non è tra le offerte, nonostante Game Science sia uno studio cinese. Probabilmente vende ancora molto bene e non si è ritenuto necessario scontarlo.

Come sempre in questi casi, un ottimo punto di partenza è la propria lista dei desideri, dove troverete sicuramente qualcosa in sconto. Altrimenti potete andare di corsa sulla pagina principale dei saldi e iniziare a scorrere le offerte per vedere di trovare qualcosa che accenda il vostro interesse.