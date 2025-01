Vediamo cosa bolle in pentola nel futuro di Warhammer 40.000: Space Marine 2

Come saprete stiamo parlando di uno dei giochi più venduti di sempre per Focus , che ha piazzato più di 5 milioni di copie. È anche il gioco di Warhammer che ha venduto più velocemente finora. Con il successo la comunità si è fatta più esigente e ha iniziato a chiedere dei nuovi contenuti, sostenendo che lo sviluppatore Saber Interactive non ha fornito abbastanza incentivi per continuare a giocare .

La risposta

Oggi è arrivato un nuovo post sul blog di Focus Entertainment che risponde alle richieste dei fan, in cui l'editore ha ribadito il suo impegno a supportare Space Marine 2 per tutto il 2025 e oltre, promettendo nuove skin, nuove mappe PvP e PvE, lobby personalizzate per il PvP, l'attesissima modalità Orda, gradi di prestigio per il PvE e nuove armi, tutto in arrivo quest'anno.

I contenuti in arrivo per Warhammer 40.000: Space Marine 2

Inoltre, a febbraio arriverà l'aggiornamento Datavault con la patch 6.0, che inizierà il programma di aggiornamenti lanciati ogni due mesi. L'editore ha detto che vorrebbe fare di più, ma che dà priorità alla qualità e alla rifinitura degli aggiornamenti, caratteristiche che richiedono il giusto tempo per essere garantite.

"Space Marine 2 è uscito da quattro mesi, e il vostro entusiasmo è tutto per noi," ha dichiarato Focus Entertainment. "Non abbiamo ancora finito! Potete aspettarvi aggiornamenti ogni due mesi. Vorremmo fare di più, ma vogliamo che siano rifiniti, il che richiede tempo e cura. Grazie per la vostra pazienza, comprensione e supporto incrollabile."

Intanto, è stato anche anunciato cosa conterrà la patch 6.0: "Avete espresso il desiderio di avere uno slider per il FOV sin dal lancio," ha dichiarato Focus Entertainment. "Implementarlo è stato tecnicamente impegnativo, ma siamo finalmente riusciti a creare uno slider all'altezza degli standard che ci siamo prefissati, che verrà introdotto con la versione 6.0. Speriamo che questa nuova funzione soddisfi le vostre aspettative!" La patch 6.0 non ha ancora una data di lancio, ma pare essere imminente.