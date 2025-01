Bandai Namco ha lanciato su Steam le sue offerte per il Capodanno Lunare

Anche Bandai Namco si unisce alla già lunga lista di publisher che ha lanciato delle offerte su Steam per festeggiare il Capodanno Lunare cinese e l'inizio dell'Anno del Serpente. Vediamo alcune delle promozioni in primo piano.

Tra gli sconti non poteva mancare il franchise di Dragon Ball, per quanto tra i giochi in promozione manca Sparking! Zero. In compenso, Dragon Ball Z: Kakarot è in sconto a 14,99 euro, con un risparmio del 75% sul totale, mentre Dragon Ball Xenoverse 2 è sceso a 9,99 euro. Infine, Dragon Ball FighterZ - Legendary Edition passa da 109,99 euro a 39,59 euro. Rimanendo in tema con le opere di Akira Toriyama, Sand Land ora è in offerta a metà prezzo a 29,99 euro.