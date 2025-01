Blizzard ha promesso grandi novità in arrivo per Overwatch 2

"Nel 2025, Overwatch 2 sarà ricco di modifiche rivoluzionarie all'esperienza PvP mai viste prima, ma questa volta non basterà il blog o un aggiornamento sullo sviluppo per svelare cosa abbiamo in serbo per quest'anno. Perciò, sintonizzati sui nostri canali YouTube e Twitch mercoledì 12 febbraio per un nuovo evento in diretta streaming: Riflettori su Overwatch 2!" ha scritto lo studio di sviluppo nel blog ufficiale della serie .

Blizzard ha promesso che ci sono delle grosse novità in arrivo per Overwatch 2 nel 2025 . Purtroppo non ha svelato quali, rimandando gli annunci a un evento fissato per il 12 febbraio alle 19:00 (ora italiana) e chiamato "Riflettori su Overwatch 2".

Cosa bolle in pentola?

Durante l'evento "Non solo scoprirai le incredibili modifiche apportate al gioco, ma potrai anche dare un'occhiata ai nuovi eroi, alle nuove mappe e ai contenuti in arrivo da febbraio in poi." Viene specificato, dando qualche ragguaglio su cosa possiamo aspettarci, anche se in termini davvero molto generici.

L'evento sarà davvero grosso, visto che Blizzard ha organizzato anche un incontro dal vivo con vari influencer: "inviteremo molti dei tuoi creatori di contenuti preferiti di Overwatch 2 presso gli studi di Blizzard Entertainment a Irvine per un'opportunità unica: provare in anteprima e trasmettere in live il nuovo gameplay".

Ci saranno anche dei bonus per gli spettatori più dediti: "Guardando almeno un'ora di streaming sui loro canali, potrai ottenere in esclusiva il modello leggendario Lúcio Cyber DJ." Per averlo, dovrete però collegare i vostri account Twitch o YouTube a Battle.net, per poi sintonizzarvi sugli streaming.

Che Blizzard voglia provare a rispondere in qualche modo al dirompente successo di Marvel Rivals?