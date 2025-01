DOOM: The Dark Ages su PC avrà denuvo al lancio come sistema di protezione dalla pirateria

DOOM: The Dark Ages avrà Denuvo al lancio , per proteggerlo dalla pirateria. Stiamo parlando della famigerata tecnologia anti-tamper, che viene accusata da molti giocatori di peggiorare le performance dei giochi . Nonostante le critiche, molte software house continuano a usare Denuvo perché, effettivamente, riesce a difendere i giochi efficamente per qualche giorno.

Rimozione futura?

Va detto che Bethesda è uno di quegli editori che non si fanno problemi a rimuovere Denuvo dai suoi giochi dopo qualche tempo. Ad esempio è stato rimosso da Wolfenstein: Youngblood, Ghostwire: Tokyo e DOOM Eternal.

Insomma, ci sono buone probabilità che faccia lo stesso anche con DOOM: The Dark Ages, di cui possiamo rileggere i requisiti di sistema completi:

Minimi: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 64-Bit / Windows 11 64-Bit Processore: AMD Zen 2 o Intel 10ª Generazione @3.2GHz con 8 core / 16 thread o superiore (esempi: AMD Ryzen 7 3700X o superiore, Intel Core i7 10700K o superiore) Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: GPU NVIDIA o AMD con supporto al Ray Tracing e 8GB di VRAM dedicata o superiore (esempi: NVIDIA RTX 2060 SUPER o superiore, AMD RX 6600 o superiore) Memoria: 100 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: 1080p / 60 FPS / Impostazioni basse, richiesto SSD NVMe

Consigliati: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 64-Bit / Windows 11 64-Bit Processore: AMD Zen 3 o Intel 12ª Generazione @3.2GHz con 8 core / 16 thread o superiore (esempi: AMD Ryzen 7 5700X o superiore, Intel Core i7 12700K o superiore) Memoria: 32 GB di RAM Scheda video: GPU NVIDIA o AMD con supporto al Ray Tracing e 10GB di VRAM dedicata o superiore (esempi: NVIDIA RTX 3080 o superiore, AMD RX 6800 o superiore) Memoria: 100 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: 1440p / 60 FPS / Impostazioni alte, richiesto SSD NVMe



Per il resto vi ricordiamo che DOOM: The Dark Ages sarà disponibile a partire dal 15 maggio, su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Si vocifera anche di una versione per Nintendo Switch 2, non ancora confermata.