Dragon Age: The Veilguard e Star Wars Jedi Survivor nei saldi di Electronic Arts appena lanciati su Steam

Electronic Arts ha lanciato una ricca tornata di saldi su Steam , che comprende anche Dragon Age: The Veilguard e Star Wars Jedi Survivor , tra gli altri. Insomma, ci sono offerte sull'intero catalogo dell'editore americano, con alcuni sconti davvero interessanti, che consentono di giocare a degli ottimi titoli spendendo davvero poco.

Le offerte

Per questioni meramente affettive, vi segnaliamo per primo Alice: Madness Returns, che costa appena 0,99 euro, invece di 9,99 euro (-90%) e sarebbe un delitto lasciarsi sfuggire a questo prezzo. Un altro titolo in super sconto è Titanfall 2, che costa appena 2,99 euro invece di 29,99 euro (-90%).

I già citati Dragon Age: The Veilguard e Star Wars Jedi Survivor costano, rispettivamente, 35,99 euro invece di 59,99 euro (-40%) e 17,49 euro invece di 69,99 euro (-75%). Ottima anche l'offerta di It Takes Two a 7,99 euro invece di 39,99 euro (-80%).

Se siete più tipi da fantascienza, sappiate che Mass Effect Legendary Edition costa soltanto 5,99 euro invece di 59,99 euro (-90%). Anche Star Wars Squadrons è scontato del 90% e costa 3,99 euro invece di 39,99 euro.

Insomma, ci sono offerte davvero per tutti i gusti e sicuramente troverete qualcosa che faccia al caso vostro. Per questo motivo vi consigliamo di andare subito a sfogliare il catalogo di Electronic Arts partendo dalla pagina ufficiale dei saldi, dove troverete tutti gli sconti.

I saldi sono anche un ottimo modo per ricordare i prossimi titoli che saranno pubblicati da Electronic Arts: Split Fiction, il nuovo gioco cooperativo di Hazelight Studios, e lo strategico in tempo reale free to play Command & Conquer: Tiberium Alliances.