Death Stranding 2: On the Beach, cosa sappiamo sul nuovo gioco di Hideo Kojima per PS5

Death Stranding 2: On the Beach è senza dubbio uno dei giochi più attesi di quest'anno. Sono passati più di cinque anni dalla pubblicazione del primo episodio su PS4 e finalmente, salvo spiacevoli imprevisti, quest'anno potremo vestire nuovamente i panni di Sam Porter Bridges, per una nuova avventura in ambientazioni affascinanti quanto pericolose fuori dai confini dell'UCA nel tentativo di riconnettere il mondo.

Quando esce? Sarà un'esclusiva PS5?

Il secondo trailer ufficiale presentato allo State of Play del febbraio dello scorso anno ha svelato che Death Stranding 2: On the Beach approderà sugli scaffali dei negozi nel corso di un momento non precisato del 2025. In realtà, a detta di Hideo Kojima, una data precisa è già stata decisa da mesi, solo che non ha potuto svelarla ancora per "circostanze impreviste". A ogni modo, per quanto i rinvii siano all'ordine del giorno nel mondo videoludico, sempre Kojima giusto poche settimane fa ha lasciato intendere che il gioco è quasi pronto, il che fa ben sperare. A questo punto manca solo un annuncio ufficiale della data di uscita, probabilmente durante uno dei prossimi State of Play organizzati da Sony.

Al momento Death Stranding 2: On the Beach è stato confermato solo PS5 e non sono state menzionate altre piattaforme. Detto questo, possiamo dare per scontato che si tratta di un'esclusiva temporanea e che prima o poi la nuova fatica di Kojima Productions approderà anche su altri lidi. Del resto, il precedente capitolo è arrivato su PC con meno di un anno di ritardo rispetto alla versione PS4, mentre l'inatteso debutto su Xbox Series X|S è avvenuto giusto pochi mesi fa. Non è detto che le tempistiche saranno le stesse per il sequel, ma bisognerà pazientare per saperlo con certezza.