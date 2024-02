Death Stranding 2 On the Beach non è ambientato nelle Americhe: è un 'altro continente'

Precisamente ha detto: "Questo è un continente diverso . Non è più il continente americano. [Sam] sta andando lì per collegare la Rete Chirale. Se l'UCA ci va, trattandosi di un continente diverso, può essere considerata un'invasione. Pertanto, sarà un'entità privata a creare l'infrastruttura".

Quest'oggi Kojima ha pubblicato un nuovo video (che trovate poco sotto) nel quale ha parlato dei vari progetti ai quali sta lavorando. Tra questi è incluso anche l'atteso Death Stranding 2: On the Beach , che ci porterà in nuove aree del mondo da connettere alla rete chirale. Dove andremo esattamente? Le prime ipotesi includevano ad esempio il Messico, supponendo che Sam e i suoi compagni non si sarebbero allontanati molto dal Nord America.

Nuovi dettagli sulla nave Magellan

Higgs in Death Stranding 2 On the Beach

Kojima ha anche fornito alcuni dettagli sulla Magellan, la nave che funge da base operativa per la Drawbridge, la nuova organizzazione civile di Fragile al centro del gioco e che è apparsa nel più recente trailer di Death Stranding 2: On the Beach. Come spiegato da Kojima, la nave è in grado di spostarsi "immergendosi nel catrame e viaggiando sottoterra".

Come funziona esattamente? Anche in questo caso, Kojima non ha fornito molti altri dettagli, anche se ha offerto alcuni piccoli dettagli sul ruolo che la nave svolgerà dal punto di vista del gameplay.

"Quando si collega la Rete Chirale, la nave può muoversi liberamente in quelle aree", ha detto Kojima. "Una volta che l'avrete collegata da soli, potrete chiamare la nave e il vostro equipaggio sarà lì".

È anche indicato che un amato personaggio non tornerà: lo conferma Kojima.